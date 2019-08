Montpellier: deux ans de prison ferme pour avoir jeté un chien par la fenêtre

A la barre, l'individu n'a montré aucun remord et n'a exprimé aucun regret. Un homme d'une trentaine d'années a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir jeté un chien du troiisème étage d'immeuble où il résidait à Montpellier début août. Le canidé a survécu à ses blessures mais reste traumatisé par son expérience.

Le prévenu s'était également battu avec les policiers qui l'ont interpellé, allant jusqu'à en mordre un à la cuisse. Les forces de l'ordre avaient été alertés le 3 août dernier par des riverains qui signalaient que le trentenaire avait été mordu par son chien. Une fois arrivés sur place, les fonctionnaires s'étaient vus refuser l'entrée dans l'appartement concerné par l'individu qui n'est le propriétaire ni du chien ni de l'appaartment. Ils avaient alors entendu le suspect donner l’ordre au chien d’attaquer. Par la porte restée entrouverte, les policiers ont alors vu l'homme attraper son chien, un malinois, et le jeter volontairement dans le vide depuis son balcon.

"J'avais beaucoup bu, la veille j'avais pris beaucoup de cocaïne. Je ne me souviens plus de rien", a fait savoir à la barre ce père de famille d'un enfant de 4 ans. "Monsieur me paraît très dangereux. S'il peut en arriver là quand il boit ou se drogue, qui nous dit qu'il ne jetterait pas son fils du balcon s'il en avait la garde?", s'est interrogé le procureur selon Midi Libre.

L'individu a été condamné à 3 ans de prison dont deux ans fermes et à ne plus jamais pouvoir détenir un animal. Il a également obligation de se soigner et de dédommager les victimes, les policiers et le propriétaire du chien, pour une somme totale de 5.600 euros.

"Je remercie le parquet d'avoir suivi les réquisitions du procureur. C'est rare qu'une condamnation aussi forte soit prononcée", s'est réjoui la porte-parole de la SPA de Villeneuve-les-Maguelone qui accueille le chien blessé.