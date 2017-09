Montpellier: un septuagénaire tire sur un poids-lourd qui vient de le dépasser

C'est un tir effectué avec une arme de défense. Mais un tir quand-même. Un homme âgé de 77 ans a fait feu jeudi 28 vers 23h30, alors qu'il circulait de Montpellier vers Sète, sur l'autoroute A709, proche de la sortie 29, selon une information révélée ce vendredi 29 au matin par Midi-Libre.

Il a tiré en direction d'un poids-lourd qui venait selon les premiers éléments de l'enquête de le doubler. L'arme utilisée est donc un pistolet de défense de type "gomm cogne" (qui nécessite, lors de son obtention, une attestation médical, et que les individus liés à la petite délinquance utilisent de plus en plus à des fins de dispersion).

Si tôt visé, le chauffeur routier a alerté la gendarmerie en composant le 17, et en donnant le signalement de la voiture de son agresseur.

La Brigade anti-criminalité locale n'a pas mis longtemps à interpeller et identifier l'individu auteur du tir. Il s'agit donc d'un septuagénaire originaire de Sète, qui a été placé en garde à vue peu de temps après les faits. Une enquête, confiée aux gendarmes du peloton autoroute de Poussan, était en cours ce vendredi matin pour déterminer les raisons exactes qui ont poussé cette personne à tirer. Et éventuellement déterminer si elle était en pleine possession de ses facultés mentales au moment des faits.

Un autre automobiliste a eu une frayeur similaire mercredi 27 du côté de Montereau en Seine-et-Marne. Alors qu'il tentait de doubler un autre véhicule, un différend verbal a éclaté entre les conducteurs et le premier s'est retrouvé avec une arme braquée sur lui. De l'autre côté du canon? Un homme de 87 ans. Sur le siège passager? Sa femme de 83 ans, également armée.

Mais les autorités ont rapidement été prévenues et les octogénaires appréhendés, évitant que la situation ne dégénère.