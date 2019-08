Mort d'Emiliano Sala: le pilote intoxiqué au monoxyde de carbone avant le crash?

L'enquête sur la mort de l'ex-footballeur du FC Nantes Emiliano Sala se poursuit, sept mois après le crash de son avion dans La Manche. Le corps de son pilote David Ibbotson n'a jamais été retrouvé.

L'AAIB a révélé ce mercredi les résultats de nouveaux tests toxicologiques effectués sur la dépouille d'Emiliano Sala: ils montrent des concentrations de monoxyde de carbone très élevées.

Sala avait un taux de saturation en carboxyhémoglobine (COHb) de 58%.

Footballer Emiliano Sala and his pilot David Ibbotson had been exposed to harmful levels of carbon monoxide in the cockpit of their private plane when it crashed in the English Channel on 21 January, the Air Accident Investigation Branch said. #sala #emiliano #guernsey

