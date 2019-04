Octogénaire battue à mort à Toulouse: les suspects sont deux ados de 14 et 15 ans

Le quartier du Mirail à Toulouse (Haute-Garonne) est toujours sous le choc après l'annonce du décès d'une femme âgée de 84 ans au cours d'un cambriolage qui a mal tourné le 23 mars dernier. En effet, l'octogénaire a été battue à mort par les deux cambrioleurs. Deux suspects ont été interpellés mardi et mercredi et placés en garde à vue. Ce sont deux jeunes adolescents de 14 et 15 ans.

Comme le rappelle le journal Le Parisien, c'est un proche de la victime qui a donné l'alerte en découvrant le cadavre. Cette retraitée, ancienne sage-femme et bien connue de son voisinage, avait été découverte sans vie, sur son lit. La chambre de la victime apparaissait très en désordre et des indices laissant penser à un début d’incendie, probablement dans l'espoir de détruire les preuves de cet homicide. L’autopsie a révélé que l'octogénaire avait succombé à des coups d'une grande violence portés au visage.

Des objets de valeurs ayant été dérobés, la police avait orienté son enquête vers la thèse d'un cambriolage qui avait mal tourné.

"Les investigations des policiers permettent d’identifier deux suspects. L’un d’eux, âgé de 15 ans, est arrêté, mardi soir, en marge de la surveillance d’un point de deal, dans le quartier du Mirail, à Toulouse", explique le quotidien. En voyant les forces de l'ordre, il a tenté de fuir en se réfugiant sur le toit de l’école maternelle d'où il est lourdement chuté. Quinze grammes de cocaïne ont été découverts sur lui au moment de son interpellation.

Le plus jeune des suspects a été appréhendé mercredi à Argeliers, dans l’Aude. Les deux adolescents ont été entendus par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue. Ils devaient être présentés à la justice jeudi soir.