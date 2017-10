Paris - "Les petits ne voulaient pas mourir": des témoins racontent le suicide du père qui s'est jeté dans le vide avec ses enfants (vidéo)

La motivation du geste désespéré n'est pas encore connue avec certitude. Mais c'est bel et bien sous les yeux de plusieurs témoins qui passaient rue des Boulets, dans le XIe arrondissement de Paris, que ce père de famille a commis l'irréparable en se suicidant et en voulant emmener ses deux enfants avec lui dans la mort. Sa fille n'a pas pu échapper à la folie autodestructrice de son père qui l'a jetée de la fenêtre de l'hôtel où les faits se sont produits et est morte écrasée sur le sol. Le petit garçon, lui, a miraculeusement survécu en s'agrippant à la gouttière de l'immeuble pour sauver sa vie.

(Voir ci-dessous une vidéo publiée par Le Parisien TV – Attention certaines images peuvent choquer)

Des passants rapportent d'ailleurs au quotidien le témoignage glaçant du moment du drame: le père se présentant au bord du vide, un enfant dans chaque bras, et les deux petits, une fille de six ans et son frère de trois, essayant de se dégager pour ne pas mourir. Ils y parviennent une fois mais le père parvient à les récupérer.

"Les petits ne voulaient pas mourir (...) La petite fille ne voulait pas, vraiment. Elle s'est acharnée, elle essayait de rentrer à plusieurs reprises en s'agrippant aux barreaux, le petit garçon aussi" explique une femme visiblement bouleversée et qui admet avoir détourné le regard au moment du plongeon mortel. Elle explique également que les témoins ont réussi à sortir un matelas pour essayer d'amortir la chute, ce qui fût sans effet. Ils ont aussi tendu des draps dans le cas où l'enfant lui aussi tomberait. Ce qui n'est pas arrivé, les pompiers étant intervenu très rapidement et ayant pu sauver le petit garçon, accroché seulement par une jambe et un morceau de vêtement.

Le père de famille, âgé de 47 ans, était un employé de l'hôtel.