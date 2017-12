Paris: une Malaisienne arrêtée pour avoir ébouillanté son fils

Ce devait être un voyage récréatif. Il s'est transformé en cauchemar. Un petit garçon Malaysien âgé de 11 ans a été sauvé des griffes de sa mère jeudi 14 au soir, par la réceptionniste de l'hôtel du 15e arrondissement de Paris dans lequel il logeait.

La femme, également Malaysienne, âgée de 46 ans, a torturé son fils en l'ébouillantant parce qu'il refusait de s'entraîner pour son spectacle de danse.

C'est en effet pour se produire sur scène avec sa troupe de jeunes danseurs professionnels que l'enfant, accompagné de sa mère, était présent à Paris depuis quelques jours.

Selon Le Parisien, qui révèle l'information, c'est donc la réceptionniste de l'hôtel qui a découvert le calvaire du petit garçon, qui est venu se réfugier entre ses jambes, complètement apeuré, alors que sa mère lui hurlait dessus.

En anglais, il a expliqué à Liliane, la réceptionniste, que sa mère avait l'habitude de faire bouillir de l'eau et de lui verser dessus quand il refusait de danser. Il lui a aussi montré ses blessures. Les autorités et les secours ont évidemment tout de suite été prévenus.

La quadragénaire a été interpellée et placée en garde à vue pour "actes de torture et de barbarie sur mineur de moins de 15 ans par ascendant". Une enquête a aussi été ouverte et confiée à la Brigade des mineurs de la police judiciaire.

Le garçon, qui présentait de graves brulures sur les bras, les jambes et les fesses, a été transporté à l'hôpital Necker, où il a été admis en pédiatrie.