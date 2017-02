Pas-de-Calais: un autre corps découvert sur une plage de la Côte d'Opale

Deux jours après la découverte d'un corps décapité entre les plages du Touquet et de Stella dans le Pas-de-Calais, un autre corps a été découvert ce jeudi 23 sur la plage du Portel, toujours sur la Côte d'Opale. Les deux corps ont été retrouvés sur des plages à une trentaine de kilomètres l'une de l'autre.

C'est encore une fois un promeneur qui a découvert le corps alors qu'il gisait dans l'eau lorsque la marée était haute. Les plongeurs ont réussi à sortir la dépouille de l'eau malgré les très mauvaises conditions météorologiques. Une autopsie va être pratiquée pour définir les causes de la mort de la victime.

Ces deux corps découverts à deux jours d'intervalle éveillent des questions et personne ne sait actuellement de qui il peut s'agir. En effet, aucune disparition inquiétante n'a été signalée dans la région durant ces derniers jours.

Il pourrait s'agir de corps de migrants qui auraient essayé de rejoindre l'Angleterre à bord de bateaux de fortune. Mais à ce jour, aucune embarcation échouée n'a été retrouvée ni même aperçue par le CROSS Gris-Nez (le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage).

Une enquête a été ouverte et sur place, les polices municipales et nationales ont commencé à recueillir les premières informations sur les circonstances du drame. Selon les premières informations, rapportées par Nord Littoral, le corps retrouvé serait celui d'un homme et aurait très certainement séjourné au moins un mois dans l'eau.