Prévention des cambriolages: attention à la nouvelle technique des voleurs

Chaque année, près de 60.000 cambriolages sont commis sur la période estivale. Un chiffre relativement constant depuis 2012. Aussi il est important d'être très prudents lorsqu'on part en vacances l'été pour plusieurs jours: il faut bien fermer portes et volets, puis si possible donner les clés à un voisin pour qu'il vienne relever le courrier et faire acte de présence. Car les cambrioleurs ont l'habitude de surveiller les maisons et intervenir dans un logement qui leur paraît vide.

D'ailleurs, pour s'assurer que les propriétaires ou les locataires sont bien absents, et ne pas être pris en flagrant délit de vol, les malfrats emploient différentes techniques, notamment de "marquage". Les gendarmes du Nord en ont repéré une nouvelle ces derniers jours.

En quoi ça consiste? Les cambrioleurs coincent des brindilles ou des petites branches dans les portes et si le marqueur en question ne bouge pas un ou plusieurs jours, cela signifie qu'ils ont le chemin libre.

La gendarmerie du Nord a alerté de la recrudescence de cas de cambriolages de ce genre dans le secteur de Templeuve, une commune d'environ 6.000 habitants située à une quinzaine de kilomètres au sud de Lille.