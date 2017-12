Propagande de Daech sur Telegram: trois hommes mis en examen

Trois hommes âgés de 18 à 31 ans ont été interpellés début décembre dans le Nord pour avoir largement relayé la propagande de l'Etat islamique sur la messagerie cryptée Telegram.

Leur activité avait une telle ampleur que ce n'est pas, pour deux d'entre eux, le délit d'apologie du terrorisme qui a été retenu dans le cadre de leur mise en examen mais celui d'association de malfaiteurs terroriste. Selon Europe1 qui révèle l'affaire, ces individus en question étaient à eux seuls responsables de la moitié de la propagande française encore active sur le réseau social, via l'utilisation de dizaines de comptes.

Le plus âgé des trois hommes est même suspecté d'avoir administré des comptes de propagande officielle de Daech. Ne se contentant pas de relayer les appels à la haine, cet homme interpellé à Wattrelos, près de Roubaix, aurait également tenté de recruter d'autres personnes pour diffuser ces messages de haine.

Le plus jeune était en contact avec plusieurs personnes connues pour radicalisation, dont au moins un détenu. Converti, ce Français résidant en Belgique aurait été actif sur Telegram dès ses 15 ans. Il publiait notamment des vidéos de l'Etat islamique -dont celles montrant des décapitations- et des appels aux meurtres dans "leurs maisons, routes, centres commerciaux et clubs et dans les endroits où ils ne soupçonnent pas que vous venez".

Le dernier homme, interpellé près de Douai, est âgé de 27 ans. Il était déjà assigné à résidence avant son interpellation. Lui n'est pour l'instant mis en cause "que" pour apologie du terrorisme après avoir "glorifié la commission d'attentats", toujours selon Europe 1.

L'application Telegram est particulièrement prisée des djihadistes en raison de son système de cryptage.