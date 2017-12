Rouen: trois voleurs arrêtés grâce à leurs bonnets de Noël

Ils n'ont pas été très discrets. A Rouen, trois individus déguisés ont été arrêtés ce vendredi 15 au matin par les forces de l'ordre après avoir agressé un homme. Agés de 19, 23 et 34 ans, les malfaiteurs ne sont pas allés très loin et ont rapidement été repérés par les policiers grâce aux bonnets de Noël qu'ils portaient sur la tête.

Selon les premiers éléments rapportés par France 3 Normandie, l'agression a eu lieu dans un bar de la ville aux alentours de 2h30 du matin. Les malfaiteurs se sont approchés d'un jeune homme de 18 ans et lui ont dérobé son manteau ainsi que son portefeuille. Ils l'ont également frappé au niveau du visage, le blessant à l'œil.

Spectateurs de cette agression, les agents de sécurité sont rapidement intervenus et sont parvenus à récupérer le vêtement. Seulement voilà: le portefeuille n'y était plus et les agresseurs ont rapidement pris la fuite.

Mais leurs déguisements ne leur ont pas été d'une très grande aide: facilement repérés par les policiers, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils étaient tous en état d'ivresse. Quant à la victime, elle a été transportée à l'hôpital Charles Nicolas pour recevoir des soins.

Pour rappel, selon le code pénal (source LegiFrance), le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende notamment lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée. Mais aussi lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.