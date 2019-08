Saint-Ouen: des policiers accusés de deux arrestations violentes

La Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis d'accusations de violences policières pour deux arrestations violentes qui se sont déroulés à des dates différentes à Saint-Ouen. Pour l'une d'elle, l'Inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête.

La première a eu lieu, comme le rapporte Le Parisien qui révèle l'affaire, au niveau de la cité Cordon. Les faits ont été captés par une vidéo amateur. On peut voir un jeune homme et un policier en civil se battre. Projeté au sol, le jeune est frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête par le policier en civil et un de ses collègues en tenue arrivé en renfort. La victime s’était vu prescrire trois jours d’ITT (incapacité totale de travail).

Initialement placé en garde à vue pour "trafic de drogues", le jeune a été entendu par les enquêteurs de l’IGPN et a déposé plainte pour "violences" contre les policiers. Sa garde à vue a été levée samedi après-midi.

Quelques heures plus tard, des policiers de la CSI 93 ont réalisé une intervention sous le coup d'une enquête de l'IGPN pour son caractère "violent". Les faits se seraient produits dans la soirée dans le secteur de l'avenue Michelet. Deux témoins affirment que des policiers ont amené deux jeunes dans un hall d'immeuble pour les frapper.

Selon une source policière citée par BFM, "il s'agit d'un contrôle policier sur des trafiquants de stupéfiants qui a mal tourné. L’un des jeunes qui aurait été frappé a été conduit à l’hôpital pour des contusions".

Parallèlement, un policier de la CSI a déposé plainte pour "violences volontaires" de la part de ces deux jeunes qui auraient été conduits à l'hôpital après cet épisode et qui en seraient ressortis avant d'avoir été soignés.