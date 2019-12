SDF depuis 4 ans, il devient mannequin à 51 ans

Ancier ouvrier dans l'automobile, Xavier Malice est devenu SDF. Il vient de retrouver un logement grâce à sa rencontre avec une directrice de casting en Belgique.Il est aujourd'hui mannequin.

Une jolie histoire que celle de Xavier Malice, quinquagénaire sans domicile fixe qui errait en Septembre dernier dans un supermarché de Tournai, en Belgique. C'est alors qu'il croise le regard d'une directrice de casting en septembre. Séduite par le look et le profil de ce ténébreux barbu, elle lui propose de participer à un défilé une heure plus tard… Xavier se prête volontiers au jeu et joue les mannequins de manière « très naturelle », confie-t-il à la RTBF.

Repris de l'assurance

L’histoire de cet ancien ouvrier dans l’automobile à la rue depuis 2015 est très vite partagée sur les réseaux sociaux et les encouragements qu’il reçoit lui donnent des ailes. Plusieurs défilés, une publicité et un court-métrage plus tard, ce bel homme à la barbe poivre et sel a retrouvé un logement et l’espoir d’une vie meilleure. « Le mannequinat m’a donné de l’assurance, avant je n’en avais pas autant ».

Comédien pour la télévision?

Lui qui a longtemps dû fréquenter les bains publics pour pouvoir rester propre vient de retrouver un logement et peut envisager un nouveau départ après des années de galère. Il envisage désormais une carrière dans le métier de mannequin et espère décrocher quelques rôles de figurant pour la télévision. « J’ai envie de dire désormais que j’étais SDF. Maintenant, ma situation devrait changer. Les choses vont enfin dans la bonne direction ».