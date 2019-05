Une petite fille de 7 ans sauve son père en composant le 18 (photos)

Depuis qu'elle est toute petite, Camille connaît parfaitement le numéro 18. Sauf que d'habitude, c'est sur sa télécommande qu'elle l'utilise (pour regarder les dessins animés sur Gulli, canal 18 de la TNT), et non sur un téléphone.

Cette petite fille de 7 ans, originaire de Haute-Garonne, a récemment sauvé la vie de son père en appelant les pompiers comme une grande. Elle a expliqué que son papa venait de perdre connaissance, et a même été capable de dire quel traitement médical il suivait actuellement.

Ces éléments ont permis à l'opérateur au bout du fil d'évaluer la situation et de faire intervenir les secours rapidement au domicile de la victime.

Pour son courage et son geste plein de sang-froid, la petite Camille a été récompensée. Elle a été reçue par les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne au congrès secours-santé mercredi à Labège (près de Toulouse) et a pu rencontrer les mascottes Pompy et Sapi.

Elle est repartie avec les félicitations de tout le monde et la peluche représentant la mascotte Pompy, un gros nounours vêtu d'un tee-shirt bleu marine barré de rouge, comme les vrais pompiers.