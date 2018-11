Face à son père violent, un garçonnet appelle la police et sauve sa maman

Le petit garçon a eu un geste salvateur. Un père de famille violent a pu être interpellé dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine par la police alors qu'il tentait d'étrangler sa femme. Les forces de l'ordre ont été appelées par le fils de la famille qui a assisté à la scène.

Le petit garçon, qui a entre 5 et 8 ans selon les sources, a pris le téléphone et a composé le 17. Vers 3h du matin. "Mon papa est en train de frapper ma maman", a-t-il expliqué à son interlocuteur avant de donner son adresse. Un équipage de police est alors immédiatement envoyé sur les lieux. Une fois sur place, les policiers ont entendu des bruits de lutte et des insultes à travers la porte du logement. Le petit garçon qui avait passé l'appel leur a ouvert.

Les fonctionnaires de police ont alors pénétré dans le domicile et ont découvert le mari en train d'étrangler son épouse en lui disant qu'il allait la tuer. L'agresseur a été immédiatement maîtrisé et interpellé par les policiers. La mère de famille présentait des traces de strangulation mais son pronostic vital n’est pas engagé. Elle a été prise en charge par les secours arrivés sur place un peu plus tard. Elle est très choquée. L'autre enfant du couple, une petite fille, se trouvait également dans l'appartement au moment des faits.

Le Parisien souligne que le suspect "a d’abord été conduit à l’hôpital de Neuilly à cause d’une plaie saignante sur le crâne". Il a ensuite été placé en garde à vue au commissariat de Courbevoie où il a été entendu pour "tentative de meurtre". Sa garde à vue a été prolongée. Une enquête a été ouverte.