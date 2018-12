Violences à Paris: la SPA annule le Noël des animaux

La SPA est bouleversée. La mort dans l'âme, l'association de protection e animaux a dû annuler ce mardi 4 la traditionnel Noël des animaux qui devait avoir lieu samedi 8 et dimanche 9 place de République à Paris. Des raisons de sécurité ont été avancées pour justifier cette annulation au regard des violences impressionnantes qui ont émaillé la manifestation des gilets jaunes place de l'Etoile samedi 1er.

"Je suis désemparé, ces événements nous privent de notre grand rendez-vous annuel. On comptait beaucoup sur cette opération d'adoption à Paris, en fin d'année, pour désengorger nos refuges de province", a expliqué Jacques-Charles Fombonne, le nouveau président de la SPA. "Mais pour la sécurité des adoptants, de mon personnel et des animaux, j'ai décidé d'annuler l'opération, par ailleurs très coûteuse", qui ne "peut pas prendre de risque car la place de la République est une place symbolique".

Une centaine de bénévoles et des vétérinaires devaient se rendre sur le site pour accueillir les milliers de candidats à l'adoption attendus. Les 62 refuges de province et maisons SPA où 5.000 animaux attendent un nouveau maître resteront, eux, ouverts. L'an dernier, 13.000 personnes s'étaient rendues au refuge éphémère parisien de Noël, plus de 500 chiens et chats avaient trouvé un nouveau foyer.

Jacques-Charles Fombonne "espère pouvoir reporter cet événement au printemps". "Je ne laisse pas tomber car on doit faire le vide dans nos refuges", a-t-il dit.