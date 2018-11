"Bébés OGM": un scientifique chinois revendique la naissance de jumelles génétiquement modifiées

He Jiankui, un scientifique chinois de l'université de Shenzhen, a revendiqué par communiqué de presse ce lundi 26 la naissance de "bébés OGM". Il assure que lui et son équipe ont permis la naissance de jumelles génétiquement modifiées pour les rendre résistantes au virus du Sida.

Les deux petites filles, prénommées Lulu et Nana, font le bonheur de leurs parents, Grace et Mark, et sont semble-t-il en excellente santé.

Elles ont été conçues par fécondation in vitro, à partir d'embryons génétiquement modifiés par l'équipe du professeur Jiankui, qui a introduit une protéine de synthèse capable de modifier l'ADN.

La communauté scientifique internationale se montre globalement sceptique quant à la véracité et la réussite de cette expérience scientifique.

Ce n'est pas le travail de cette équipe de scientifiques qui est remis en cause, car il n'a pas été vérifié par d'autres professionnels. Cette prouesse scientifique, si, encore une fois, elle est bien réelle, pose problème au plus grand nombre d'un point de vue éthique.

Aux Etats-Unis, cette technologie d'altération de l'ADN est maîtrisée mais totalement prohibée. La crainte principale est que cela devienne une obsession, de créer des bébés "parfaits" sans avoir de vision globale de ce qu'ils pourraient devenir, et même s'ils seront viables sur le long terme.

He Jiankui a assuré ne pas avoir fait ça pour le buzz mais bien pour l'avancée de la science. "Ma responsabilité n'était pas d'être le premier à réaliser cela, mais faire un exemple… Après, c'est à la société de décider ce qu'elle veut en faire", a-t-il déclaré à Associated press.