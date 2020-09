Coronavirus : les îles Canaries hissent le drapeau rouge

Quarante tests positifs au coronavirus sur El Hierro ont motivé les autorités des îles Canaries à prendre des décisions radicales.

Jusque là peu touchées par l’épidémie de Covid-19, les Canaries font même figure d’exception en Espagne. Elles sont en effet souvent exclues des restrictions aux frontières qui touchent les voyageurs en provenance de la péninsule ibérique.

Seulement voilà, le drapeau rouge est hissé depuis mardi sur la petite île d’El Hierro – et le drapeau orange sur l’ensemble de l’archipel.

Des mesures drastiques

A la confirmation d’une quarantaine de cas de contaminations à la Covid-19, les autorités n’y sont pas allées de main morte : fermeture des plages et des espaces publics comme les parcs, interdiction de baignade, suspension de toutes les activités sportives, culturelles et sociales…

L’armée a également été appelée en renfort pour participer à la désinfection des espaces publics.

Les écoles ne sont pas concernées puisque la rentrée scolaire n’est prévue que le 15 septembre en Espagne.

Un coup dur

El Hierro est l’une des plus petites îles des Canaries, avec trois municipalités et quelque 11000 habitants à l’année. Elle est surtout un véritable paradis pour les touristes, séduits par son cadre idyllique et son art de vivre.

Ces nouvelles contaminations sont un coup dur pour l’archipel : le tourisme pèse 35% de son PIB. Et El Herrio n’est pas seule île touchée par ce que les autorités locales qualifient de « deuxième vague ».

Lanzarote et Gran Canaria enregistrent actuellement un nombre record de tests positifs.