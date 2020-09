Covid-19 : des tests PCR à 100 euros illégalement réalisés en Île-de-France

Des laboratoires d’analyses franciliens feraient débourser à leurs patients près de 100 euros pour un simple test PCR. Raison d’un tel prix ? Des résultats garantis sous 48h.



En France, plus d'un million de tests de dépistage du Covid sont réalisés toutes les semaines. Résultat : les laboratoires d’analyses et autres sites de dépistage sont sérieusement engorgés et les temps d’attente pour recevoir les résultats du test peuvent être très longs.



96 euros pour un résultat en 48h maximum

Les tests RT-PCR, qui permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, grâce à un prélèvement par voie nasale ou salivaire, sont, en principe, totalement pris en charge par l'assurance maladie. Pourtant, selon une enquête d’Europe 1, des laboratoires d’analyses peu scrupuleux n’hésiteraient pas à faire payer leurs patients, pour que ces derniers obtiennent leurs résultats plus rapidement.



Un laboratoire situé en plein centre de Paris a ainsi annoncé à Europe 1 un tarif de « 80 euros hors taxe, 96 euros TTC » pour un test PCR avec résultat sous 24 à 48 heures maximum. Même chose dans un laboratoire de Saint-Denis (93), qui propose un test avec résultat rapide pour 100 euros.



Une pratique illégale condamnée par le ministère de la Santé

Prévenus de ces pratiques, les professionnels du secteur se montrent écoeurés : « C’est révoltant, parce qu'on se donne à fond pour les patients au quotidien dans tous les laboratoires de France », s’irrite Lionel Barrand, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux, sur Europe 1.



Même indignation chez François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes : « Du point de vue réglementaire, juridique et éthique, on ne peut pas facturer et prendre de l'argent aux Français, en plus du prix remboursé par la Sécurité sociale. Il n'y a pas de raison valable qu'on puisse se faire de l'argent sur le dos des Français simplement pour rendre un résultat plus rapide. J'espère que ça restera un cas isolé. En tout cas, il sera nécessaire que l'on puisse régler ça auprès du Conseil de l'ordre ou de la DGCCRF, si c'est nécessaire. »



Contacté par Europe 1, le ministère de la Santé confirme l’aspect parfaitement illégal de cette pratique. « Le fait de faire payer l’accès facilité à un test va à l’encontre de la politique de test menée en France. Face à l'épidémie, l'heure est à la solidarité et à la responsabilité, pas au chacun pour soi », a-t-il déclaré.