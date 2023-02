Le Collectif Santé Mauge dénonce la révocation du Dr Umlil, "expression d’une dérive des autorités administratives"

Après la décision du Centre national de gestion de révoquer de ses fonctions le Dr Amine Umlil pour manquement au devoir de réserve et de neutralité – accusations dont le pharmacien a vigoureusement contesté les fondements juridiques dans son entretien avec FranceSoir – le collectif Santé Mauges a publié un communiqué de presse dans lequel celui-ci "s’interroge sur l’évolution de la société française qui condamne un lanceur d’alerte honnête et non contesté scientifiquement alors qu’il s’appuie sur des données provenant de l’Agence européenne du médicament (EMA), de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), de la Haute Autorité de santé (HAS)". "Une dérive des autorités administratives et un danger pour notre société et la démocratie", dénonce-t-il dans son texte que nous reproduisons ci-dessous :

Suite à la révocation exceptionnelle du Dr Amine Umlil, pharmacien au Centre Hospitalier de Cholet, le Collectif Santé Mauges s’interroge sur l’évolution de la société française qui condamne un lanceur d’alerte honnête et non contesté scientifiquement alors qu’il s’appuie sur des données provenant de l’Agence Européenne du Médicament (EMA), de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), de la Haute Autorité de Santé (HAS) ; de plus, il n’est pas contredit par l’Ordre des Pharmaciens. La situation est très grave car elle est l’expression d’une dérive des autorités administratives et un danger pour notre société et la démocratie.

Comment se fait-il qu’un scientifique qui, en son âme et conscience et avec une expertise professionnelle reconnue, ose s’interroger sur les fondements douteux d’une politique de santé, soit poursuivi de cette manière, et essentiellement pour « manque au devoir de réserve », alors qu’il ne fait que son travail d’information pour faire connaître la réalité auprès des citoyens et des professionnels de santé ?

Comment se fait-il qu’un scientifique auditionné le 24 mai 2022 par le Sénat pour éclairer les parlementaires dans le cadre d’une enquête menée par l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) sur « les effets indésirables des vaccins contre la covid19 et le système de pharmacovigilance français » soit aujourd’hui privé de son travail au Centre Hospitalier de Cholet ? Alors même que dans son rapport du 9 juin 2022, l’OPECST reconnaît le manque de transparence, de vérité et de probité du gouvernement.

Comment se fait-il qu’un scientifique soit poursuivi alors qu’il reprend les termes même du ministre de la santé de l’époque Olivier Véran qui écrit au Conseil d’Etat le 28 mars 2021 que « l’efficacité du vaccin n’est que partielle et n’offre pas de garantie d’immunité…le vaccin n’empêche pas de transmettre le virus aux tiers » ?

Comment se fait-il qu’un débat publique en direct ne soit pas possible avec les médecins des plateaux télévisés et les personnalités du gouvernement face aux lanceurs d’alerte reconnus et compétents dans leur domaine, sans conflit d’intérêts ? Pourquoi évitent-ils ce débat ?

Que peut devenir notre société si seule la pensée unique du gouvernement est autorisée et si les autorités veulent faire taire les voix scientifiques dissidentes?

Le Collectif Santé Mauges se doit d’informer honnêtement et avec rigueur les citoyens sur la réalité scientifique ; il se doit également de soutenir tous les experts reconnus qui apportent leur concours à révéler les incohérences, voire les mensonges des dites autorités.

Et le Dr Umlil fait partie de ces hommes et scientifiques intègres qui défendent la Santé et la liberté des patients.