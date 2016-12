Pérou: un musée insolite rassemble près de 3.000 cerveaux

Le cerveau humain est-il une œuvre d'art? Un musée péruvien en a en tout cas fait sa spécialité. La plaza San Martin, les catacombes de San Francisco, la ville de Lima au Pérou (côte ouest de l'Amérique du Sud) ne manque pas de lieux à explorer. Mais les visiteurs en quête d'originalité peuvent également se tourner vers le musée des cerveaux. Situé à l'hôpital Santo Torobio de Mogrovejo, cette "cérébrothèque" expose 290 cerveaux soit 10% de sa collection. Fondé il y a 316 ans, cet hôpital est l'un des plus anciens de la région, il accueillait auparavant les malades en phase terminale. Aujourd'hui près de 20.000 personnes par an se pressent dans les allées du musées pour observer et en découvrir un peu plus sur les mystères du cerveau.

Le musée qui possède 2.912 cerveaux, collectés depuis deux décennies, accueille un large public: des chercheurs, des étudiants en médecine et de simples curieux. Cabinet de curiosités encéphalique, il expose les cervelles de patients décédés de lésions cérébrales ou de maladies du système nerveux. Les futurs médecins peuvent donc visualiser grâce aux cerveaux, conservés dans le formol et seulement identifié par un numéro, les effets des pathologies qu'ils étudient en cours: maladie d’Alzheimer, démence de Pick ou encore microcéphalie. La neuropathologue Diana Rivas, spécialiste de l'anatomie du cerveau, est chargée de la collecte des encéphales susceptibles d'avoir un intérêt scientifique. Les autopsies sont réalisées directement au musée.

Le musée est structurée en différentes salles qui s'attachent à des pathologies particulières: La première permet de comprendre l'anatomie de la structure cérébrale, une seconde est spécialisé dans les maladies congénitales, la troisième est dédiée aux maladies du système nerveux comme les tumeurs mais aussi le sida, le virus Zika ou encore la maladie d'Alzheimer.