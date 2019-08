Sodurètre: en quoi consiste cette pratique sexuelle très dangereuse

Le sodurètre est une pratique sexuelle dangereuse, considérée comme de l'automutilation, mais pourtant de plus en plus utilisée par les hommes (et certaines femmes) qui cherchent des techniques de masturbation extrêmes.

Pourtant, c'est particulièrement dangereux, et ça peut conduire aux urgences, à une opération chirurgicale, provoquer des douleurs au moment d'uriner, voire handicaper la vie sexuelle de la personne à long terme.

En quoi consiste le sodurètre exactement? C'est une technique de masturbation urétrale au cours de laquelle les adeptes s'introduisent différents objets dans l'urètre comme des câbles de téléphone, des aiguilles, des pailles, des brosses à dents, des stylos, des fils en tout genre…

C'est censé procurer des sensations. Certains l'utilisent aussi pour booster le plaisir pendant l'acte sexuel.

Des médecins tunisiens ont récemment alerté sur la dangerosité de cette pratique sexuelle après qu'un garçon de 14 ans a trouvé bon de s'insérer une tige en métal de 9cm dans l'urètre. Il a eu du mal à uriner pendant trois jours, ça lui faisait très mal. Il a fini par se faire opérer. Le chirurgien a réussi à extraire l'objet.

L'adolescent a dû passer des examens à sa sortie de l'hôpital pour vérifier qu'il ne souffrait d'aucun trouble mental. Une expertise psychologique est généralement recommandée chez les jeunes adolescents qui pratiquent le sodurètre sans avoir conscience de conséquence, comme le précise l'article publié fin juillet dans la revue Urology Case Reports.

Pareil cas n'est pas si rare. En Chine, un jeune adolescent de 13 ans, vivant à Linkou, dans la province de Heilongjiang, au nord-est de la Chine, a dû subir une opération chirurgicale fin juin pour se faire extraire un câble USB de 20 centimètres qu'il avait sciemment enfoncé dans son urètre.

L'opération a été délicate car le câble s'était enroulé autour de la vessie. Le patient est resté à l'hôpital une dizaine de jours avant de rentrer chez lui, et de ne certainement jamais recommencer.