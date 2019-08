Sexe: recourir au "jelqing" pour agrandir son pénis est une mauvaise idée

Nombreux sont les hommes à ne pas être satisfaits de la taille de leur pénis. Certains font avec et s'épanouissent dans leur sexualité. Et d'autres sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner quelques centimètres…

Après la mode très dangereuse de s'injecter de l'huile dans le pénis pour l'agrandir, voici venir le "jelqing", qui peut aussi provoquer des déformations de la verge, des douleurs lors des rapports sexuels et même des troubles érectiles.

Mais alors c'est quoi le "jelqing"? C'est une pratique qui consiste à "traire" le pénis en semi-érection dans le but de l'allonger. Les hommes qui ont recours à ça forment un anneau avec leur pouce et leur index, le presse à la base de la verge et remonte jusqu'en haut. Le geste est ensuite répété pendant plusieurs minutes.

"Cette pratique n'est pas efficace et peut même être douloureuse", ont alerté les responsables de l'ISSM (International Society for Sexual Medicine).

Ceux qui croient à l'efficacité du "jelqing" s'imaginent qu'ils créent des lésions et que le tissu cicatriciel va leur permettre d'élargir leur sexe, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement.

Pire, ils peuvent même déformer leur pénis durablement en provoquant la maladie de Lapeyronie, qui peut aussi apparaître avec l'âge. La verge se courbe et la douleur est telle qu'elle rend difficile voire impossible tout rapport sexuel.