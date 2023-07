Le traitement médiatique du décès du Dr Olivier Soulier: entre manque de respect et fausses informations

HOMMAGE - Mercredi 12 juillet, plusieurs centaines de personnes ont assisté aux funérailles du Dr Olivier Soulier, à Marcq-en-Barœul, dans le département du Nord. Décédé à Paris dans la nuit du 28 au 29 juin, à la veille de ses 67 ans, ce médecin-homéopathe diplômé de la Faculté de Médecine de Lille (1985) est bien connu des lecteurs de France-Soir pour son engagement durant la crise de la Covid. Conférencier, formateur, auteur* et spécialiste en symbolique des maladies, il était l’un des membres du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) dans le but d’apporter face à la doxa une information plurielle et éclairée aux citoyens.

Le Dr Olivier Soulier s’est fait connaître ces dernières années par plusieurs conférences autour des thèmes de la nutrition, de l’homéopathie et du bien-être. Il militait pour un retour aux médecines traditionnelles dont il envisageait les thérapies comme moins soumises aux conflits d’intérêts que celles issues de la médecine allopathique, promues par les autorités de santé.

En 2020, il renforce son engagement citoyen et rejoint le collectif “Réinfo Covid” et devient un pilier du Conseil Scientifique Indépendant. En compagnie d’autres spécialistes pluridisciplinaires, le Dr Soulier délivre au grand public une information qui s’émancipe du récit gouvernemental et des autorités de santé à propos de la gestion de la crise sanitaire. En 2021, il fonde le syndicat de médecins “Liberté santé” qui devient le seul syndicat à prendre la défense des soignants suspendus.

Résidant près de Lille, Olivier Soulier n’hésitait pas à descendre vers Paris aider des confrères en situation difficile suite à leur suspension ou à développer des événements citoyens, voire à jouer un rôle politique: il a joué par un exemple un rôle déterminant dans l'organisation d'un congrès international ayant rapproché des scientifiques, chercheurs et penseurs franco-italiens, début 2022.

Avant tout citoyen, altruiste et empathique, Olivier Soulier s’intéressait aux gens et à leurs conditions de vie. Il espérait une société plus juste, délivrée des conflits d’intérêts avec les industriels, avec un gouvernement impartial capable d'agir dans l’intérêt commun.

Un décès instrumentalisé par les médias mainstream

Cet engagement sans faille, celui d’un esprit libre, qui savait aussi garder le sourire devant l'adversité, n’a pas suffi à lui octroyer le respect des journaux au moment de son grand départ. Plusieurs médias mainstream et sites web spécialisés n’ont pas hésité à titrer sur la disparition d’un médecin “nordiste antivax” qui serait mort “après une séance chamanique”.

Réduire le Dr Olivier Soulier à cette description montre le peu d'humanité de certains journalistes lorsqu'ils sont pris dans une rhétorique jusqu’au-boutiste. Que l’on aime ou non une personne, que l’on soit d’accord ou non avec ses idées, au moment de la disparition d’un homme, le respect doit s'imposer, ici envers un médecin qui a toujours soigné ses patients avec constance et abnégation.

Le Dr Soulier savait de plus être ouvert: il répétait ne pas être “contre” les vaccins de façon catégorique (ce qui n'a aucun sens en soi) et prenait soin de distinguer les médicaments utiles à la société aux médicaments produits par des laboratoires pharmaceutiques multicondamnés dans un but mercantile.

Ainsi, ils n’ont pas salué la mémoire d’un homme et ont pratiqué de fausses informations sur ses convictions: BFM-TV, Le Parisien, La voix du Nord, 20 minutes, Le Progrès, Actu.fr, Midi Libre, Le Quotidien du Médecin, Le Matin. Pour ces médias ayant souvent fait preuve de psittacisme en matière de Covid et d'idéologie du "tout-vaccin", la mort d’un homme a été l’occasion de pratiquer une nouvelle fois une propagande aussi inepte que déplacée.

Un intérêt pour le chamanisme

Olivier Soulier était un médecin rebelle et engagé pour un pluralisme des thérapies. Libre de tout conflit d’intérêts, il était curieux des thérapies naturelles et traditionnelles qui pouvaient compléter la médecine moderne.

Selon la police, le médecin est décédé des suites de la prise de champignons hallucinogènes lors d’une séance de chamanisme pratiquée dans un appartement du XIVe arrondissement. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "homicide involontaire" et "exercice illégal de la médecine".

Contactés par téléphone, des proches d’Olivier Soulier craignent que les médias se servent de cet évènement pour discréditer les pratiques et thérapies liées à la médecine naturelle: "Olivier était une personne extraordinaire, et il restait toujours curieux. Je sais qu’il allait beaucoup voir le chaman qui est mis en cause aujourd’hui, qui lui a fait beaucoup de bien."

Réalisées dans un cadre privé, ces expériences sont en lien avec la croyance d’un monde aux multiples dimensions, animé par des esprits. Ce rapport différent au réel a été mis en relation, par différentes cultures tout autour du monde, avec des techniques pour guérir le corps et l’âme. Ces dernières peuvent faire appel à des plantes ou des champignons psychotropes.

Cela appartenait à Olivier Soulier, comme cela fait partie ou a pu faire partie de l’existence de personnalités comme l’anthropologue et écrivain Carlos Castaneda, le chanteur Sting ou l’actrice Olivia Newton-John, précisément vis-à-vis d'une démarche de soin en ce qui concerne cette dernière.

Les thérapies naturelles, la médecine naturelle ou traditionnelle ne sont pas systématiquement en rapport avec une pratique chamanique. L'étude scientifique des pratiques chamaniques peut d'ailleurs se passer de l'usage de substances psychotropes.

Cet ensemble de pratiques aide des millions de personnes à mieux vivre et à améliorer leur santé, au-delà des positions stéréotypées des grands médias dont on aimerait voir plus de discernement et de retenue. Ce type d’amalgame est indigne.

Nous saluons la mémoire du Dr Olivier Soulier et invitons nos lecteurs à (re)découvrir les entretiens qu’il a généreusement donnés à France-Soir ces dernières années.

*Le Dr Olivier Soulier est notamment l’auteur des ouvrages "Histoires de vie : messages du corps" et "la digestion : les clés du poids, les formes, les dépendances".