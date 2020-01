Tumeur au cerveau: des diagnostics en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle

Analyser une tumeur au cerveau ne prendra bientôt plus que quelques dizaines de secondes grâce à l’intelligence artificielle. Une avancée importante pour les neurochirurgiens dans le traitement de certains cancers.

L’intelligence artificielle est déjà un soutien précieux pour le corps médical dans de nombreux domaines. Elle l’est désormais pour les neurochirurgiens puisqu’un nouvel outil permet l’analyse «quasiment en temps réel» d’une tumeur au cerveau, alors que le patient se trouve sur la table d’opération.

Diagnostic en moins de 2mn 30s

Dans une étude publiée lundi 6 janvier dans la revue Nature Medecine, on apprend ainsi que l’intelligence artificielle testée par une équipe de chercheurs américains permet de dire en moins de 2 mn 30 si les cellules prélevées sont cancéreuses ou non. Pour comparaison, un pathologiste a besoin, pour effectuer la même analyse, de 20 à 30 minutes en moyenne.

Or, explique le docteur Daniel Orringer de l’université de New York, «en neurochirurgie et dans beaucoup d’autres domaines de la chirurgie des cancers, la détection et le diagnostic des tumeurs pendant l’opération sont essentiels pour effectuer le geste chirurgical le plus approprié». Grâce à cet outil, les médecins sont désormais «mieux équipés pour conserver les tissus sains et n’enlever que les tissus infiltrés par les cellules cancéreuses». Pour les patients, le geste plus rapide et plus efficace se traduit par de meilleurs résultats et moins de complications.

L'intelligence artificielle permettra aux pathologistes d'affiner leur diagnostic

Ces travaux ont été menés en utilisant une technique d’imagerie innovante au laser et un algorithme entraîné à analyser plus de 2,5 millions d’images de biopsies. Résultats: quelques 150 secondes suffisent à l’ordinateur pour déterminer le type de tumeur parmi les 10 types de cancers du cerveau les plus fréquents. À en croire l’essai clinique réalisé, l’IA se montre aussi efficace que les médecins pathologistes: sur les 278 patients atteints d’une tumeur au cerveau, elle a établi un diagnostic correct dans 94,6% pour des cas, contre 93,9% pour les médecins. Étonnamment, lorsque l’analyse humaine était erronée, celle de l’algorithme était bonne. A contrario, les pathologistes avaient toujours vu juste lorsque l’IA s’est trompée. Non seulement l’outil pourrait pallier la pénurie d’experts dans certaines zones du monde mais aussi améliorer la pertinence de l’analyse humaine.