Apple : un iPhone 11 Pro dévérouillé par le FBI moyennant 30 000 dollars

Alors qu'Apple refuse, depuis 5 ans, d'affaiblir son système de sécurité pour permettre à la justice d'exploiter le contenu de ses apppareils, le FBI a réussi à dévérouiller un iPhone 11, moyennant 30 000 dollars. Le débat entre la justice et le fabricant oscille entre affaires d'argent et protection des données.

Le bras de fer continue entre Apple, la justice américaine et Donald Trump. Alors que la firme de Cupertino refuse toujours de débloquer les deux téléphones (des iPhone 5 et 7) du tireur de Pensacola, qui a tué trois personnes sur la base navale de Floride, le FBI aurait réussi à déverrouiller le tout dernier modèle d’iPhone 11 Pro Max, doté de l’iOS 13. Il s’agit donc du modèle théoriquement le plus sécurisé. Cette manœuvre a été rendue possible grâce au boîtier GrayKey, développé par Grayshift, à la tête duquel se trouve un ancien d'Apple. Le FBI aurait déboursé 30 000 dollars pour pouvoir l'utiliser.

Ce n’est pas la première fois que le FBI recourt au service de GrayKey : en 2018 déjà, les forces de l’ordre avaient réussi à déverrouiller un iPhone fonctionnant sous iOS 12.

Cette fois, le téléphone appartenait à Baris Ali O-Koch, un homme accusé d’avoir aidé son frère condamné à quitter le pays en le laissant utiliser son passeport et d'avoir menti à la police. L’avocat de M. Koch a confirmé à Forbes que son client n’a jamais livré le mot de passe de son téléphone et que le déverrouillage par FaceID n’a pas été utilisé.

Même si les enquêteurs disposent donc des solutions technologiques pour briser le cryptage de l’iPhone lorsque cela leur est nécessaire, le FBI, Donald Trump et la justice américaine continuent à demander à Apple de briser le cryptage de l’iPhone. Si la marque à la pomme finissait par céder, cela conduirait sans doute à l’adoption d’une législation qui obligerait Apple et d’autres constructeurs de produits high-tech d’inclure des portes dérobées dans tous les logiciels et matériels… Ce à quoi le constructeur, autant que de nombreuses associations des libertés s'opposent.

Sur Twitter, Donald Trump y est allé de son commentaire pour accentuer la pression sur Apple. "Nous aidons sans cesse Apple sur des questions COMMERCIALES et dans bien d'autres domaines et ils refusent de dévérouiller des téléphones utilisés par des tueurs, des dealers et autres criminels violents. Ils vont devoir se mettre au travail et aider notre grand pays, MAINTENANT !"

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020