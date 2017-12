Au 1er janvier, certains téléphones ne pourront plus utiliser WhatsApp

A compter du 1er janvier 2018, si vous possédez un BlackBerry OS ou un BlackBerry 10, un Windows Phone 8.0 ou les modèles antérieurs de cette marque, il faudra faire une croix sur WhatsApp ou bien changer de téléphone.

L'application de messagerie instantanée ne fonctionnera en effet plus à cette date sur les modèles précédemment cités. C'était déjà le cas pour le Nokia Symbian S60, dont les utilisateurs ne pouvaient plus se servir de WhatsApp depuis le 30 juin.

C'est en une note sur son blog que la compagnie américaine, créée en 2009, a annoncé la nouvelle. WhatsApp souhaite en effet se concentrer sur les plateformes mobiles les plus utilisées: autrement dit Apple, Android et les modèles récents de Windows.

"Bien que ces appareils mobiles ont eu une part importante dans notre histoire, ils n'offrent plus le type de capacités dont nous avons besoin pour étendre les futures fonctionnalités de notre application", avait déjà expliqué WhatsApp sur son blog en 2016, après avoir mis fin à l'assistance sur les smartphones suivants: BlackBerry OS et BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 et Android 2.2, Windows Phone 7 et iPhone 3GS/iOS 6.

"Ce fut une décision dure à prendre, mais il s'agit de la bonne afin d'offrir aux gens de meilleures façons de rester en contact avec leurs amis, famille et proches utilisant WhatsApp. Si vous utilisez un des appareils concernés, nous vous recommandons de passer à un nouvel Android, iPhone ou Windows Phone", a aussi déclaré WhatsApp dans cette même note.

A noter que l'arrêt total de l'application est aussi programmé pour le Nokia S40 le 31 décembre 2018, et pour les Android aux versions 2.3.7 et antérieures, après le 1er février 2020.