Surveillance: Edward Snowden conseille aux Français d'éviter Whatsapp

Pourquoi faut-il éviter WhatsApp?

Invité de France Inter pour présenter ses mémoires publiées à la rentrée, Edward Snowden parle depuis son exil Russe par vidéoconférence. Celui qui avait averti de la surveillance de masse du gouvernement américain en 2013 en connaît un rayon en matière de sécurité informatique.

Interrogé sur le danger représenté par Google et Facebook (propriétaire de WhatsApp), il déplore qu’il soit difficile d’éviter leurs services, alors que le citoyen n’a même pas la possibilité de donner un consentement éclairé concernant l'accès et l’utilisation de ses données. Mais que faire alors si nous sommes déjà tous sur cette plateforme, hommes politiques inclus? À commencer par le Premier ministre Edouard Philippe lui-même, qui continue à échanger avec ses ministres sur WhatsApp parce que « c’est le canal officiel des juppéistes » selon un article du Parisien

En apprenant cela, Snowden manque de s’étrangler et déclare "Si quelqu'un au gouvernement s'occupe de questions sensibles et utilise WhatsApp, c'est une erreur". Il y a déjà eu des cas de “raisons de sécurité nationale” invoqués pour saisir et écouter des informations transmises sur Facebook, propriétaire de WhatsApp.

Signal, Wire… des messageries plus sûres?

Quelle alternative choisir ? Le spécialiste de la surveillance de masse suggère plutôt l’utilisation de deux autres messageries: Signal et Wire, parce qu’elles ont pour l’instant le meilleur cryptage possible.

Snowden lui-même utilise la messagerie Signal. Elle est plus répandue parmi le public jeune, permet d’envoyer des messages écrits et vocaux, de passer des appels, mais aussi d’envoyer des SMS. Et côté sécurité, le chiffrement des messages se fait de bout en bout, c’est-à-dire que seuls les participants à une discussion peuvent lire les messages échangés.

L’application Wire est moins connue, il sera donc plus difficile pour vous de convaincre votre cercle d’amis de commencer à l’utiliser... Mais elle est tout aussi sécurisée, et présente les mêmes fonctionnalités que Signal.

Alors si vous êtes sûrs à 100% de n’avoir rien à vous reprocher, vous pouvez rester sur WhatsApp. Mais comme on dit aux Etats-Unis, “Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous!”