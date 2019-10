Deux accidents de trottinettes électriques, dont un mortel à Bordeaux

Un jeune homme de 25 ans est décédé ce dimanche 20 octobre à Bordeaux, sa passagère est grièvement blessée. Le pronostic vital d’un Normand de 28 ans est engagé depuis lundi matin. Dans les deux cas, leurs trottinettes électriques ont été heurtées par des voitures.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Bordeaux, un jeune Nantais de 25 ans a perdu la vie dans un accident de trottinette électrique. Sa passagère, une jeune femme de 18 ans, a été transportée aux urgences dans un état grave. Il était 3h30 du matin sur le quai des Chartons, en plein centre-ville, quand leur trottinette a été percutée par un automobiliste, qui a pris la fuite. Les averses de la soirée avaient détrempé la chaussée et la visibilité était réduite.

La police a aussitôt ouvert une enquête pour identifier le conducteur, parvenant rapidement à ses fins. Lundi matin, le propriétaire de la voiture était placé en garde à vue et les enquêteurs tentaient d’éclaircir les circonstances du drame.

A lire aussi : Trottinette électrique: plainte contre la mairie de Paris après un accident impliquant un bébé

Un autre blessé près du Havre

Ce lundi matin toujours, c’est à Gonfreville-l’Orcher, près du Havre, qu’un jeune homme a été percuté par un véhicule alors qu’il circulait lui aussi en trottinette électrique. Lors de son évacuation par les secours, son pronostic vital était engagé. Agé de 28 ans, il roulait à contresens et ne portait pas de casque.

Ces deux accidents allongent la liste des personnes décédées ou blessées alors qu’elles utilisaient un EDPM, pour Engins de Déplacements Personnels Motorisés (trottinettes électriques, overboard, segway…). La collision de Bordeaux porte à cinq le nombre de décès de pilotes de trottinettes électriques . Le gouvernement doit toujours publier un décret les faisant entrer dans le Code de la route et instaurant une réglementation. Celui-ci avait été annoncé pour la rentrée, puis pour octobre...

Une nouvelle réglementation

Cette réglementation stipule les conditions de circulation de ces EPDM : sur les pistes cyclables ou à défaut sur les chaussées en ville, sur les pistes cyclables et sur les voies vertes hors agglomération. Des réglementations locales peuvent éventuellement autoriser la circulation sur les trottoirs ou sur la chaussée. Le port du casque devient obligatoire hors agglomération et reste « fortement recommandé » en ville. Hors de question, en revanche, de circuler avec un casque audio ou des écouteurs.

Les nouvelles règles obligent également à respecter une vitesse maximale de 25 km/h et à l’installation d’équipements de sécurité, tels que des dispositifs rétro-réfléchissants et un avertisseur sonore. La présence d’un passager, comme c’était le cas à Bordeaux, sera interdite dès la publication du décret.

Les ministères de l’Intérieur et des Transports ont enfin décidé de limiter l’utilisation des trottinettes électriques et des autres EDPM aux plus de 12 ans.