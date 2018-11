Gare du Nord: le train se trompe de voie, la circulation perturbée

La circulation ferroviaire a été gravement perturbée mardi 20 dans l'après-midi au départ de la gare du Nord, en direction du nord de l'Ile-de-France et de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. A l'origine du chaos, une erreur étrange en apparence: un train express régional qui s'est tout simplement… trompé d'itinéraire. Il s'est inséré par erreur sur les rails du RER D ce qui a entraîné de graves incidences sur le trafic.

Ce sont principalement les lignes B et D du RER, mais aussi les lignes H et K du Transilien qui ont été impactés avec des suppressions de trains et de nombreux voyageurs se retrouvant désemparés. D'autres trains sont restés bloqués sur les voies et sans chauffage.

La situation délétère a été renforcée en outre par la présence de personnes sur les voies en marge du premier incident.

Selon la SNCF, l'erreur originelle n'est pas du fait du conducteur du train mais d'un système informatique qui aurait mal identifié le TER et l'aurait donc confondu avec un RER. Un problème d'autant plus embarrassant que la "tour de contrôle" des 13 postes d'aiguillage supervisant les 1.300 trains roulant quotidiennement gare du Nord est neuve, ayant été inaugurée en octobre.

Chaque jour, ce sont pas moins de 700.000 personnes qui passent par la gare du Nord (dont 500.000 rien que pour le métro et le RER).