Géolocalisation des voitures de location: la CNIL sanctionne Ubeeqo

Ubeeqo, un service d'autopartage de véhicules racheté par Europcar en 2015, a reçu une amende de 175 000 euros de la CNIL ; elle collectait et conservait illégalement des données de géolocalisation des utilisateurs.

Désormais, la location de voitures peut se faire sans contact : l’utilisateur (particulier ou professionnel) passe par une application mobile qui lui permet ensuite de déverrouiller le véhicule avec son téléphone. À la fin de son utilisation, il doit être garé sur sa place de parking d'origine. Les plateformes d'auto-partage sont nombreuses, et elles s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. L’une d’elles, Ubeeqo, collectait des données relatives à la géolocalisation du véhicule loué. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), "tous les 500 mètres lorsque le véhicule était en mouvement, lorsque le moteur s’allumait et se coupait ou encore lorsque les portes s’ouvraient et se fermaient. En outre, la société conservait un historique de certaines des données de géolocalisation collectées, pendant une durée excessive." Ce type de données peut révéler les déplacements des utilisateurs, leurs lieux de fréquentation ou encore la totalité des arrêts effectués au cours d’un parcours. Selon l’entreprise, cette collecte permettait d’assurer la maintenance et la performance du service, de retrouver le véhicule en cas de vol et de porter assistance aux clients en cas d'accident.

La CNIL a enfin constaté que cette collecte de données et leur traitement n'étaient pas suffisamment communiquées aux clients, qui eux, ne pouvaient pas donner un consentement conscient à la démarche. En raison de ces manquements, la CNIL a infligé une amende de 175 000 euros à la société. Par ailleurs, elle signale que "la société a mis en conformité le formulaire d’inscription sur ce point au cours de la procédure."