Info trafic RATP et SNCF : fermetures des lignes et de stations en raison du coronavirus

Confinement oblige, la RATP et la SNCF ont réduit drastiquement leur trafic. Ainsi, à Paris, les métros ne circuleront plus qu’entre 6 heures et 22 heures. Et de nombreuses stations sont fermées.

Depuis le 9 mars, date de début du confinement lié à la pandémie de coronavirus, le ministère des Transports édicte un plan de transports en commun qui doit limiter les trajets non indispensables tout en permettant aux soignants et aux travailleurs qui doivent rester mobilisés pendant la crise sanitaire de se déplacer.

La fréquentation actuelle n’est plus que de 5 à 6% par rapport à la normal à la RATP, et autour de 10% à la SNCF. A compter de ce jeudi 26 mars, les métros et RER ne fonctionneront plus qu’entre 6 heures du matin et 22 heures. Les derniers départ sur les lignes du métro se feront entre 21h et 21h30.

Des bus de substitution sont mis en place à partir de la fin de service, soit 22 heures. En outre, la RATP annonce la fermeture d’une cinquantaine de stations de métro.

Stations de métro fermées à Paris et nombre restreint de trains en circulation

Sur les lignes 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11 et 12, il n’y aura que 30% des trains.

Sur les lignes 13 et 14 : 40% des trains

Sur la ligne 1 : 50% des trais

Sur Orlyval : 50% des trains et une fin de service à 21 heures

Le funiculaire de Montmartre est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Plus de cinquante stations sont par ailleurs fermées, dont Jacques Bonsergent, Rennes, Bourse ou encore Anvers et Alma Marceau.

Pour connaître les conditions de circulation ligne par ligne et la liste complète des stations fermées, rendez-vous sur notre page dédiée à l’info trafic RATP.

Les usagers du bus ne pourront compter que sur un bus sur trois en moyenne et ceux du tramway sur 40% de l’offre en moyenne, avec un intervalle entre deux trains de 7 à 20 mn en moyenne.

Le trafic SNCF fortement réduit

La SNCF réduit elle aussi fortement son trafic, autant en Ile-de-France qu'en province. A compter du 27 mars, seuls 7% des trains longue distance circuleront, soit 40 TGV par jour contre 700 à 800 habituellement. La SNCF recommande de se rendre sur l'Assistant SNCF et sur sncf.com chaque jour à partir de 17 heures, pour savoir quels trains circulent le lendemain.