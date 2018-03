Retraite - A combien se monte la pension moyenne?

Une explosion du nombre, mais un revenu de base qui reste modeste. C'est à un maquis complexe de statuts que veut s'attaquer le président Emmanuel Macron en remettant à plat les régimes de retraite. Si le contenu de la réforme qui sera proposée est encore loin d'être connu, le président de la République n'a jamais fait mystère de son esprit: que chaque euro cotisé donne les mêmes droits à tous les salariés (ce qui revient de fait à mettre fin aux régimes spéciaux).

C'est aussi à une masse démographique disparate, déjà échaudée par la hausse de la CSG, que cette réforme va devoir se confronter. En 2017, 14,1 millions de personnes en France étaient retraitées du régime général de retraite.

La pension mensuelle de base (celle calculée par la Sécu sur les 25 meilleures années) s'élève à 1.086 euros soit 12 euros pour les hommes, avec une disparité selon le sexe (1.159 euros pour les hommes, 1.004 pour les femmes). On est donc loin de l'image d'un retraité: pour rappel le Smic net (à plein temps) s'élevait au 1er janvier 2018 à 1.152 euros nets. Il s'agit cependant de la retraite de base, qui n'inclut pas les pensions complémentaires qui elles font réellement la différence entre les retraités modestes et les retraités plus aisés.

Malgré ce niveau de pension en apparence modérée, le régime général reste déficitaire et selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, il le restera au moins jusqu'aux années 2040. Car la pression démographique sur le régime est très importante: le nombre de bénéficiaires a encore augmenté de 0,8% en 2017. En 1967, le nombre de retraités n'étaient que de 3 millions soit le cinquième du niveau actuel. Si la population française n'était que de 51 millions cette année-là, le taux de chômage n'était que de 2,5%. La quasi-totalité de la population active cotisait donc au régime de retraite. L'espérance de vie était de 71 ans environ (83 ans actuellement) alors que l'âge de retraite pour le régime général était de 65 ans.

Des considérations qui risquent de peser lourd dans les orientations que proposera le gouvernement. Emmanuel Macron n'a en outre jamais caché son souhait de faire profiter aux classes en âge de travailler de ses choix en termes de politique sociale, au détriment des retraités.