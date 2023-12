"Autopsie d’un désastre", une analyse anthropologique de Jean-Dominique Michel

Jean-Dominique Michel est anthropologue et spécialiste des problèmes de corruption dans le domaine de la santé. Au cours des quatre dernières années, il s’est illustré sur les réseaux sociaux et dans les médias par des analyses sans concession de la gestion de la crise sanitaire. Des positions inverses au consensus dicté par les autorités gouvernementales qui lui ont valu d’être censuré et attaqué.

Interviewé à plusieurs reprises par France-Soir, il a pris le temps nécessaire pour faire un registre de ses analyses dans un livre sorti le 4 décembre 2023, aux éditions Marco Pietteur.

Autopsie d’un désastre fait partie des livres sortis en fin d’année qui devront être lus, comme celui de la pharmacienne Hélène Banoun, La Science au pouvoir, ou la Lettre aux autruches et tubes digestifs du journaliste et animateur de Putsch, Nicolas Vidal.

Le livre de Jean-Dominique Michel n'est pas un nième livre sur le Covid, mais une grille de lecture unique constitué sur une base anthropologique. Absence de consensus, capture des régulateurs par l’industrie pharmaceutique, censure : nous abordons dans cet entretien essentiel quelques sujets de cette Autopsie du désastre qui va permettre d’alimenter des discussions lors des dîners des fêtes de fin d’année !

Et, s'agissant de la suite, Jean-Dominique Michel fera paraître un nouveau volume en janvier... Le débat n'est pas près de s'éteindre.