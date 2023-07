Comment résoudre les problématiques sociales dans les quartiers populaires ? Entretien avec Hadama Traoré*

ENTRETIEN ESSENTIEL - Nous recevons dans cet entretien Hadama Traoré, ancien responsable jeunesse à Aulnay-sous-Bois et fondateur de plusieurs associations actives sur le terrain dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis (93). Désireux de voir un apaisement des tensions dans les communes de son département, notamment suite à l’affaire Nahel survenue fin juin dernier, il est à l'initiative de nombreuses rencontres en police et population. Pour le fondateur du parti "La Révolution est en marche", qui n'hésite pas à rappeler son "amour de la France" et estime porter "toute l'histoire" du pays "sur ses épaules", le système actuel bloque les démarches positives des associations qui souhaitent résoudre les actuelles problématiques sociales. Il est temps à ses yeux de remettre en avant la qualité de l'instruction et de promouvoir son développement au cœur des zones urbaines.

*Hamada Traoré n'a pas de liens familiaux avec la famille Traoré du Comité Adama.