“En Occident, on a l’impression que les élites se sont intoxiquées avec leurs propres mensonges”, Stanislas Berton

ENTRETIEN ESSENTIEL - Stanislas Berton est auteur et analyste des risques. Il vient nous parler de son dernier essai L'Homme et la Cité, Volume III (aux éditions Le Temps Retrouvé).

Il évoque la désinformation ainsi que la place du mensonge en politique, s'appuyant sur des exemples concrets : l’affaire Hunter Biden, les Twitter Files, les révélations du journaliste Seymour Hersh sur le sabotage du gazoduc Nord Stream ou encore la guerre en Ukraine.

Selon lui, les agences de renseignement, les politiques, les médias et les GAFAM (ou Big Tech) sont impliqués dans ce mécanisme : en utilisant la peur et le mensonge, les élites chercheraient à paralyser la réflexion et à neutraliser l'esprit critique.

Ces dernières parviendraient aussi à fracturer la société, afin de mieux défendre leurs divers intérêts : “Le mensonge, c’est le poison qui divise”.

Dans ce contexte, comment faire confiance aux sources d'information ? Éléments d’explications et de réponses dans cette interview.