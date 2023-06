Émission spéciale : Entretien avec les journalistes de France-Soir

Pour clôturer une année médiatique 2022/2023 mouvementée, l’équipe de France-Soir a souhaité revenir sur l’actualité de ces derniers mois, sur sa vision du paysage journalistique actuel et sur le travail accompli par notre média ces trois dernières années.

Une partie des journalistes composant la rédaction et le dessinateur de presse, ARA, se prêtent à l'exercice. L’équipe revient sur la liberté offerte par France-Soir à chacun, en fonction de son expérience propre, de choisir ses sujets et de rester curieux, tout en travaillant au sein d'une équipe éclectique sur le plan des idées politiques. La seule obligation est de tenter d’être toujours le plus rigoureux possible.

L'équipe souhaite remercier de nouveau les lecteurs et lectrices de France-Soir pour leur soutien

France-Soir est financé par les dons des lecteurs. Pour que France-Soir continue à vous informer, soutenez-nous

France-Soir est un site de presse en ligne d’information politique et générale dont le statut a été confirmé le 13 janvier dernier par le tribunal administratif.