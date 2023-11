Géopolitique : retour au réalisme ! Entretien avec Caroline Galactéros

Caroline Galactéros est docteur en sciences politiques et fondatrice du think tank Geopragma, pôle français d'une géopolitique réaliste. Après une description de ce qu’est l’intelligence stratégique et de sa place dans le jeu géopolitique, Caroline Galectéros évoque certaines décisions politiques et certains biais qui y aboutissent et qui sont parfois sources de grossières erreurs stratégiques.

Dans notre entretien, Caroline revient également sur un article qu’elle avait fait paraître en 2020, évoquant la diplomatie parallèle exercée par l’Etat profond, dont elle nous explique les contours. Dans le domaine géopolitique, les occidentaux ont trop souvent, ces dernières années, évacué le réel. Mais celui-ci finit toujours par frapper à la porte. Ce tour d’horizon des enjeux géopolitiques vient à point nommé avec la récente complexification de notre environnement...