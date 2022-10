"Les europhiles attribuent au Brexit des effets farfelus et manipulateurs" Jean-Michel Salmon

Spécialiste du Brexit et des politiques européennes, Jean-Michel Salmon, docteur en sciences économiques et maitre de conférences des universités, était notre invité pour analyser la situation politique et économique du Royaume-Uni depuis sa sortie de l’Union européenne, ainsi que les tenants et les aboutissants de la construction européenne : un projet anti-démocratique menée par un « establishment pro-européen sans merci » qui va droit dans le mur, explique l’universitaire qui rappelle que « pour faire un État, il faut une culture et une langue commune ».