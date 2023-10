Le père de Julian Assange témoigne  : "En tant que papa, c’est très dur de rester calme"

ENTRETIEN - Alors que le journaliste Julian Assange est toujours retenu en prison en Angleterre, nous recevons son père, John Shipton. Il est aujourd’hui devenu un membre très engagé du comité de soutien du fondateur de WikiLeaks. John Shipton voyage à travers le monde pour rencontrer des responsables et tente de les convaincre de créer une délégation internationale afin de sensibiliser le public à la cause du journaliste. Un documentaire, Ithaka, est sorti (disponible en VOD), et retrace l’engagement de John Shipton pour son fils.

Julian Assange est incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni depuis quatre ans dans des conditions inhumaines (régime de détention similaire aux terroristes bien qu’il soit, officiellement, en détention provisoire !). Aucune plainte n’a pourtant été déposée contre lui outre-Manche. L’Australien est accusé d’espionnage aux États-Unis et risque jusqu’à 175 ans de prison pour avoir divulgué des millions de documents confidentiels révélant, entre autres, les crimes de guerre américains en Irak, des affaires d’espionnage, de surveillance de masse, de corruption, etc. Dans cet entretien, son père, John Shipton revient sur l’importance de la défense de Julian Assange et l’enjeu démocratique qu’elle recouvre, ainsi que sur la déclaration de Westminster, alertant sur les dérives menaçant la libre expression des médias, signée par Julian Assange lui-même, Edward Snowden, Oliver Stone et Xavier Azalbert, directeur de la publication de France-Soir (et seul représentant d’un média français dans la liste des signataires). John Shipton se souvient du bon temps : “Julian me disait : 'On va créer un Wiki, Papa !'”

Erratum : dans l'entretien, John Shipton évoque un député LFI soutenant l'action du comité, il s'agit d'Arnaud Le Gall, et non de Pierre Le Gall.

Pour visionner le documentaire Ithaka : https://www.cinemutins.com/ithaka-le-combat-pour-liberer-assange

Article modifié le 27/10/2023 à 19:09.