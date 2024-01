"Les smart cities représentent un danger si elles sont gérées par des technocrates" Teri Feugeas

ENTRETIEN – Nous recevons l’architecte et ingénieur-conseil en "Building information modeling" (BIM), Teri Feugeas, qui s’est penchée sur les dangers que représentent les projets de smart cities, ces villes où tous les déplacements seraient limités. Surveillance exacerbée des habitants, ville verticale, végétalisation incohérente : elle alerte sur des projets proposés par et pour des "technocrates" et aboslument pas adaptés aux citoyens. Documents à l’appui, Teri Feugeas dénonce ces concepts sur sa chaîne YouTube : Teresita Feugeas.

Document : Présentation smart cities - Teresita Feugeas.