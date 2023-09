Les médecins ayant fait des recherches sur la vaccination anti-Covid d’Emmanuel Macron sont poursuivis disciplinairement. Entretien avec Me Simon Renault, avocat de l’un d’entre eux

ENTRETIEN ESSENTIEL - Après les doutes émis sur le statut vaccinal d’Emmanuel Macron, plusieurs médecins ont eu la curiosité de faire des recherches sur le sujet, en profitant de leur accès aux fichiers de l’assurance maladie. Seulement voilà, ce genre d’investigations déclenche une alerte qui arrive à la section "Éthique et déontologie" de l’Ordre national des médecins, qui déclenche des poursuites disciplinaires à l’encontre du praticien indiscret. Me Simon Renault défend un jeune généraliste qui a cédé à la tentation de mener sa propre enquête. Si l’avocat reconnait que son client a commis une faute déontologique, il plaide aussi que la sanction doit être proportionnelle à la faute, s’interroge sur le fait que la fiche médicale du président soit accessible à tous les médecins si seul son médecin traitant ne doit pouvoir la consulter, et enfin, argumente que la santé du président est "une zone grise de la démocratie".