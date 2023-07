"N'ayez pas peur de cette jeunesse, venez la rencontrer": des présidents d’associations œuvrant dans les quartiers populaires s’expriment

ENTRETIEN ESSENTIEL - L’affaire Nahel a fait couler beaucoup d’encre et a mis en exergue les tensions entre les forces de l'ordre et les quartiers populaires. Dans cet entretien, nous recevons les présidents de deux associations engagées auprès des jeunes : Sonia Hamdouchy et Bernard Chabaud, pour "Jeunesse des quartiers" (Meulan-en-Yvelines) et Naïla, présidente de "Mamans du cœur" (Trappes).

Pour nos invités, il faut adopter un angle social afin de comprendre la situation au-delà des apparences. À leurs yeux, l'important est de recréer du bien-être au sein de la population, en prenant notamment en compte la mixité sociale. De plus, l'état du marché de l'emploi dans certaines zones urbaines ou périphériques empêche les populations les plus jeunes de s'émanciper, faute de débouchés professionnels.