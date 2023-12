Nicolas Dupont-Aignan : “On a tué...”

Dans cet entretien essentiel, Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France, fait un point sur l’information et la proposition de loi pour circonscrire tout débat scientifique qui ne serait en phase avec la position officielle du gouvernement. Cette dernière prévoit 15 000 euros d’amende et un an de prison pour la provocation à l'abandon d'un traitement médical thérapeutique ou prophylactique. Nicolas Dupont-Aignan juge cette loi inacceptable. Le Conseil d’État a d’ores et déjà donné une évaluation négative à cette proposition de loi liberticide, enfreignant bon nombre de conventions internationales (Oviedo, Helsinki). Un édito y avait été consacré.

Un entretien essentiel qui va droit au but. Des procès devront se tenir car on a laissé tomber les gens. Pour Nicolas Dupont-Aignan, on a même tué...