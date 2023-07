Un prof devrait dire ça! Entretien avec Eve Vaguerlant, professeur agrégée de lettres modernes

ENTRETIEN ESSENTIEL - Eve Vaguerlant est professeur agrégée, docteur de lettres modernes. Depuis une dizaine d'années, elle enseigne dans plusieurs collèges et lycées de la région parisienne. Son expérience au sein de l'Éducation nationale l'a convaincue de témoigner dans un livre intitulé "Un prof ne devrait pas dire ça" (aux éd. L'Artilleur). Sans tabou, elle aborde les questions qui fâchent. Pourquoi les professeurs se plaignent-ils tant ? Quelles sont les causes réelles de leur malaise ? N'a-t-on pas trop tendance à médicaliser les difficultés des élèves (par exemple avec l'hyperactivité) pour exonérer le système éducatif et la responsabilité des parents ? Si Eve Vaguerlant "aime enseigner", elle regrette l'évolution de son métier et les conditions de la transmission du savoir et des connaissances à l'heure actuelle. "80% de mon énergie passe dans le fait d'essayer d'instaurer un climat de travail", dit-elle. Il faudrait "prendre conscience de cela" : le temps réel de l'instruction doit faire débat et "il ne faut pas tout réduire à la question des moyens".



Dans cet entretien essentiel, l'enseignante décrit plusieurs vignettes de "la vie de prof" qui permettent de s'interroger sur les problèmes et carences de notre société, dont l'impact nuit à l'éducation des plus jeunes. Alors que "l'ascenseur social" est "à zéro", regrette-t-elle, "il faut réagir" pour que la France conserve "une jeunesse éduquée".