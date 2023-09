"Comme une louve", le magnifique premier long métrage de Caroline Glorion

DEBRIEFING - "On sort de ce film gonflé d’énergie, de fraternité, d’espoir. Ça fait du bien par les temps qui courent", commentent des spectateurs après avoir vu "Comme une louve", le premier long métrage de la journaliste et documentariste Caroline Glorion. La réalisatrice nous présente son film, et nous explique avoir choisi la fiction pour donner une chance à cette histoire, largement inspirée de faits réels, de rencontrer le "grand public". (Lire suite de l'article en dessous de la vidéo.)



Après avoir été victime de violences conjugales, Lily, jeune mère de trois enfants, se retrouve hébergée en foyer. Sur les conseils d’une assistante sociale, magnifiquement interprétée par Sandrine Bonnaire, le juge pour enfant décide de placer les petits. Le film raconte le combat de Lily pour récupérer la garde de ses enfants, et la chaine de solidarité qui se forme pour aider la jeune femme, incarnée par Mathilde la Musse, éblouissante de naturel et de force.

"J’ai envie que les gens se laissent émouvoir par la vaillance, le courage, la fantaisie, ce désir de liberté au fond, ce désir d’amour de pouvoir vivre avec ses enfants" de Lily, nous explique Caroline Glorion.

Pari réussi. Malgré un sujet de prime abord "difficile", la réalisatrice nous offre un film prenant et plein d’espoir. Beau, comme ses personnages.

Il faut souligner la formidable distribution. Premiers rôles ou seconds rôles, tous les acteurs sont remarquables, jusqu’aux enfants, stupéfiants de justesse. Ils nous donnent à voir des personnages émouvants de vérité, où l’humanité est explorée en profondeur.

Il faut aller voir ce film parce qu’il est nécessaire. Il faut aller voir ce film parce qu’il fait du bien et qu’on ne voit pas la séance passer. Il faut aller voir ce film par solidarité. Pour qu’aux épreuves que traversent ceux que le dénuement frappe, ne se rajoute pas la première cause de l’indifférence : l’invisibilité. Il faut aller voir ce film par amour.