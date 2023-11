Covid-19 : et maintenant, la censure des avocats ! Débriefing avec Me Gloriane Blais

DEBRIEFING - Nous recevons Gloriane Blais, avocate durant 23 ans au Québec dans les domaines du droit à la santé et de la corruption. Elle est aujourd’hui radiée du Barreau québecois pour avoir pris la défense de ses clients pendant la crise sanitaire. Le 8 février 2022, nous écrivions dans nos colonnes que "Me Blais avait récupéré en appel le dossier judiciaire d’un père de famille qui exprimait ses inquiétudes quant au fait que ses enfants doivent se faire vacciner. La justice a tôt fait de refuser la procédure d'appel au corps défendant, et l'administration va même jusqu'à remettre en question le titre d'avocat de Me Blais". Sa situation n’est pas sans rappeler ce qui se passe en France pour les médecins qui ont soigné pendant le Covid et ont été suspendus par le Conseil de l’ordre des médecins pour charlatanisme.

« Si un avocat ne peut plus plaider la perspective de son client pour le bien de la société, qu’il ait raison ou non, c’est un déni d’une société libre et démocratique »

Elle paye au prix fort ses positions et vient dénoncer cette censure qui touche les avocats défendant les droits des individus. Si Me Blais n’a pas de soutiens officiels, nombre de ses confrères la soutiennent en privé et partagent leur crainte d'être radié du barreau s'ils s'exprimaient.

Glorian Blais nous explique sa stratégie et comment elle continue son combat malgré sa radiation du barreau.