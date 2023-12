Face à l’IA et ses risques, couper son écran est probablement la solution la plus simple. Débriefing avec Momotchi.

DEBRIEFING - Momotchi est ingénieur et a attiré l'attention sur X par des analyses pertinentes sur la crise sanitaire. Elle a, depuis, beaucoup communiqué sur l’intelligence artificielle et ses applications à l’imagerie numérique.

En 2020, dans un article, nous évoquions les mérites, mais aussi les risques, de l’usage de l’imagerie numérique, comme les fonds d’écran pour visioconférences qui sont devenus légions pour rendre plus vivantes les réunions ou tout simplement masquer un intérieur. Nous envisagions déjà alors alors les risques de deep fakes et d’usurpation d’identité ou de voix pour faire passer un message.



En 2023, avec l’arrivée de chatGPT, de nombreuses personnes ont pu tester le pouvoir de la machine. Cependant, tant que cette technologie demeure concentrée dans l’univers ludique, l’usage de l’IA est acceptable. Mais on voit déjà des images du conflit russo-ukrainien ou israélo-palestinien modifiées, et là, un véritable problème se pose. Cela rend le travail du journaliste de plus en plus complexe afin d'éviter de tomber dans certains pièges.

Nous faisons donc, avec notre invitée, un tour d’horizon avec des exemples concrets. Pour Momotchi, un point de non-retour a déjà été atteint, au regard du nombre d’images circulant sur les réseaux sociaux qui sont des fakes : réalité augmentée, visages modifiés, embellis, affinés, couleurs d’yeux modifiées...

Une solution : se reconnecter au réel, couper le fil de son téléphone ou de son ordinateur.

(Et non, Bruce Willis ne s’est pas réincarné en Xavier Azalbert ou le contraire ! Et France-Soir est bien toujours là, au mauvais endroit pour certains, au bon moment pour d’autres...)