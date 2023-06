Inceste. Un déni judiciaire aux conséquences tragiques

DEBRIEFING - Quand Sarah Kadi a porté plainte contre Jérôme Saillens, son ex-compagnon, suite aux révélations de leur fille Marie (ndlr : le prénom a été changé) alors âgée de quatre ans, qui révélait des faits d’inceste de la part de son père, la justice ne les a pas crues. Il a fallu quatre ans et que le père de Marie fasse d’autres jeunes victimes, pour que la plainte de Sarah prospère enfin et que Marie soit protégée. Quatre longues années durant lesquelles la petite a subi l’inceste un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Jérôme Saillens est actuellement en prison pour les agressions sexuelles perpétrées sur sa fille et sur une adolescente de 15 ans, ainsi que pour tentative de viol sur une mineure de 16 ans. Retour sur une énorme boulette judicaire aux conséquences tragiques.