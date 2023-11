L’OMS hypocondriaque ou paranoïaque  ? question à Pierre Chaillot sur fond d’escroquerie aux catégories révélées

Pierre Chaillot du site Décoder l’éco a publié un livre à succès : Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Il a aussi fait un tour de France en organisant des conférences afin d’aller au contact de ses lecteurs et expliquer les chiffres. Utilisant une approche grand public d’un système fort complexe, ses explications ont été vues et entendues par des milliers de personnes.

"La statistique crée la maladie d'une certaine manière, à partir du moment où on a décidé d'enregistrer les gens d'une certaine manière dans la case covid-19, on a créé un phénomène qui s'est appelé la crise covid-19."

Ses décryptages font de lui un statisticien influent. Il vient de mettre en ligne deux vidéos sur l’escroquerie de comptage démasquée et la codification ou classification des maladies préconisées à l’OMS (Organisation mondiale de la Santé).

Dans ce debriefing, avec une certaine touche d’humour, il vient expliquer ces escroqueries tout en rappelant qu’en 2021, France-Soir avait publié une tribune Covid-19 (diagnostics, traitements, vaccins ) : panorama d’une escroquerie. Pierre décrypte la classification des maladies à l'OMS qui a changé au fil du temps, passant d'un focus sur les patients à un focus sur les maladies, permettant ainsi une industrialisation de la médecine.

Pierre Chaillot évoque les autres "escroqueries " aux catégories comme par exemple remplacer le sexe par le genre dans certains questionnaires. Une déperdition d’information, puisque si l’on se déclare « non genré » ou « non binaire » on oublie le sexe biologique pour des raisons sociologiques. Cela pose un réel problème pour réaliser des statistiques fiables.