Steve Kirsch : “Les données de vaccination néo-zélandaises montrent un réel danger avec la vaccination Covid”

DEBRIEFING - Steve Kirsch est un entrepreneur de la Silicon Valley, ancien élève du célèbre MIT (Massachusetts Institute of Technology), qui s’est illustré durant la crise sanitaire en publiant près de 1500 posts sur son blog Substack. Et a, bien entendu, été censuré de Twitter, de LinkedIn, pour ses déclarations sur la vaccination. Il s’avère qu’aux Etats-Unis, de plus en plus de preuves s’accumulent, documentant l’intervention des autorités auprès des réseaux sociaux pour contribuer à la censure des personnes portant un discours différent que celui des autorités. Il s’agit de faire taire leurs détracteurs, coûte que coûte

Dernièrement, Steve Kirsch a proposé à des professeurs du MIT un débat sur les effets secondaires de la vaccination, allant même jusqu’à offrir 10 millions de dollars pour débattre dans l’amphithéâtre portant son nom. Sa vidéo devant les étudiants du MIT, qu’il considère, avec un certain sarcasme, ne pas devoir être mise entre toutes les mains a déjà fait le tour des réseaux sociaux :

Aujourd’hui, c’est son travail avec Barry Young, employé du ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande, qu’il vient nous présenter dans ce debriefing. En effet, a mis à jour un grand nombre de données sur la vaccination qui ont ensuite été anonymisées par Kirsch.

Steve nous révèle une incroyable censure autour de ces données... Son opérateur a même vidé son dossier de données retravaillées.

En France, l’épidémiologiste Laurent Toubiana a saisi la justice pour obtenir les données de mortalité toutes causes par tranche d'âge et statut vaccinal suite au refus de la DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) de les lui fournir.

Une question se pose donc : si la vaccination est si efficace, pourquoi les autorités ne veulent pas être transparentes à ce sujet ?